VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.927 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta 1.954,75 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.927,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından hızlı yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 1.945,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.949,50 puana çıktı.

Analistler, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım teklifinin 12,20 lira olduğunu hatırlatarak, hissedeki yükselişin bugün de devam etmesine karşın diğer banka hisselerinde karışık bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

BBVA'nın bu hamlesinin ayrıca yerli ve yatırımcının algısında pozitif etkiye sebep olduğunu kaydeden analistler, buna karşılık kısa dönemde gerçekleşen hızlı yükseliş sebebiyle bugün kar satışlarının etkisini artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 puanın direnç, 1.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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