VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.682 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en düşük 1.680,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.682,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.680-1.700 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.684,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bankanın varlık alımlarının azaltılmasına yönelik kararlarının pay piyasalarında belirsizlikleri azaltabileceğini söyledi.

Yurt içinde, açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın destek, 1.700 ve 1.720 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

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