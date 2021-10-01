VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.506 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.504,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 1.506,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.518,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.513,00 puana geriledi.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyon baskılarını artıracağı endişesiyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.480 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.