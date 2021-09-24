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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.501 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.501 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.499,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1.501,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 1.509,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 1.504,75 puana indi.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyerlerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının bulunduğunu bildirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.535 puanın direnç, 1.500 ve 1.480 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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