VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.557,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.558,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 1.563,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, uygulamada olan bazı tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik adım veya yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 seviyesinin destek, 1.585 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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