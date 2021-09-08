VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.590 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.590 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.588,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 1.590,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 1.591,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel bazda makro ekonomik verilerdeki karışık seyir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve bunların para politikaları üzerinde oluşturduğu belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.585 seviyesinin destek, 1.610 puanın direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan