VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.616 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.616 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.613,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 1.616,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.617,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini kaydederek, söz konusu verinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Küresel pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini aktaran analistler, yurt içinde ise yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesi benzer bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.635 seviyesinin direnç, 1.600 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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