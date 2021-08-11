VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.556,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.558,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.561,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gerileyerek 1.558,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ettiğini ve yönlendirmelerin çoğunlukla yıl sonundan önceyi işaret ettiğine dikkati çeken analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da yukarı yönlü hareketleri törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.565 puanın direnç, 1.540 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 1.508 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak
Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak
Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:44:05. #1.16#

title