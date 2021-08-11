VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.556,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.558,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.561,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gerileyerek 1.558,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ettiğini ve yönlendirmelerin çoğunlukla yıl sonundan önceyi işaret ettiğine dikkati çeken analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da yukarı yönlü hareketleri törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.565 puanın direnç, 1.540 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 1.508 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan