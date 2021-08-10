VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.549 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.549 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.548,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.549,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.552,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam vaka sayılarına karşın alış ağırlıklı seyrin korunduğunu söyledi.

Yurt içinde bilanço döneminin sonuna yaklaşıldığını hatırlatan analistler, söz konusu durumun kar realizasyonlarını beraberinde getirebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.565 puanın direnç, 1.540 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 1.508 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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