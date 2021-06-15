VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.570 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.570 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 1.569,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.570,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan endeks kontratı, analistlerin direnç olarak ifade ettiği 1.582-1.585 bölgesinden gelen satışlarla kazançlarını koruyamadı ve normal seansı önceki kapanışına yakın 1.577,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.574,75 seviyesine geriledi.

Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını kısmen yükselttiğini kaydederek, ABD Merkez Banka'sının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.585 ve 1.591 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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