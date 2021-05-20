VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.543 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.543 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.542,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 1.543,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen endeks kontratında salı günü alıcılı bir seyir izlenmişti. Endeks kontratı, salı günü normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.553 puandan tamamlamasının ardından akşam senasında 1.551,50 seviyesine geriledi.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını aktararak, bugün yurt içinde, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.560 puanın direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 1.540 ve 1.525 desteklerinin orta vadeli önemli destekler olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar