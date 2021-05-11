VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.538 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.538 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.536,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 1.538,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.553,25 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD pay piyasalarına paralel gerileyerek 1.545,25 puana düştü.

Analistler, küresel piyasalarda artan enflasyon endişesiyle risk iştahının azaldığını ve dünya borsalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 ve 1.490 seviyelerinin destek, 1.590 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan