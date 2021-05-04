VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.505 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.505 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.504 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.505,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 1.507,25 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel ölçekte imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalması ve enflasyon endişelerine karşın, ABD'nin 10 yıllık faizinin gerileyerek yüzde 1,60 seviyesinde dengelenmesiyle genel olarak dünya borsalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi.

VİOP'ta, dünkü yükseliş sonrası yeni güne kar satışlarıyla başlandığını vurgulayan analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 ve 1.550 seviyelerinin direnç, 1.480 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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