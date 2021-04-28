VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.456,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.457,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.459,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, dün banka hisselerinde etkili olan satışların endeks ve kontratlarının yükselişini sınırlandırdığını bildirdi.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,63'e çıkmasının risk algısını artırdığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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