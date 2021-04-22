VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.395 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.395 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.392,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 1.395,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, hafta başından bu yana devam eden düşüşü ivme kazanan endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 1.398,50 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.405,75 puana çıktı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya geriliminin Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar