VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.423 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.423 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.422,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 1.423,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün güne alıcılı başlayan endeks kontratı, kapanışa yakın küresel pay piyasalarındaki düşüşe paralel etkisini artıran satışlarla, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.426,75 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 1.429,00 puana kadar yükseldi.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, ABD ile Rusya arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarına ilişkin endişelerin artmaya devam etmesi gibi başlıca nedenlerin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa pay piyasalarında dün etkili olan satış ağırlıklı seyrin, Asya borsalarıyla yeni güne de taşındığını bildiren analistler, veri gündeminin bugün de sakin olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.460 puanın direnç, 1.410 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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