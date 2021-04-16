VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.466 puanda dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.466 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.464 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.466 seviyesinde işlem görüyor.

Dün spot piyasada banka hisselerindeki yükselişin etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.471,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.475,75 puana kadar çıktı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin ise bölgesel bazda ayrışmalara neden olduğunu ifade etti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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