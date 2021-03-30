VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.443 puanda dengelendi.

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.443 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.437,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.443,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.445,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.449,25 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.382 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:50:47. #1.15#
title