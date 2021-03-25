VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.464 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.460,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında, 1.464,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 4 artışla 1.469,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.463,00 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışların ise iyimserliği desteklemesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, oynaklığın yükseldiği tahvil piyasasının seyrinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.430 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar