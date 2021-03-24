VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

24.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.420 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.420 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.403,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.420,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün devam eden güçlü satışlarla 1.287,00 puana kadar gerileyen nisan vadeli endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 1.427,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.412,50 puana geriledi.

Analistler, endeks kontratının, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.380 ve 1.320 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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