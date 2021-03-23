VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.350 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.312,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 5,2 altında, 1.350,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün güçlü satışlarla yüzde 10 değer kaybederek taban olan nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı 1,424,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.382 puana geriledi.

Analistler, endeks kontratının, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenebileceğini belirterek, yatırımcıların panikle işlem yapmamaları gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların, gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar