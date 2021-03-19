VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.617 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.617 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.612 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.617,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.615-1.650 bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.621,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel 1.616 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki günkü kararı sonrası yükselişini sürdüren tahvil faizleri, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 seviyesinin direnç, 1.605'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Deniz Çakır Ayşegül Çınar
Spor Caner Erkin Metin Oktay Bülent Uygun Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:42:56. #1.16#
title