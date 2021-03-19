VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.617 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.612 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.617,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.615-1.650 bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.621,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel 1.616 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki günkü kararı sonrası yükselişini sürdüren tahvil faizleri, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 seviyesinin direnç, 1.605'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar