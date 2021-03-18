VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

18.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.623 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.623 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.616,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında, 1.623 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.630,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.618,00 puana indi.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve yönlendirmede "güvercin" yaklaşımın devam ettirilmesinin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların ise negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç, 1.605'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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