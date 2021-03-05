VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

05.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.620 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.620 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.612,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında, 1.620,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, 1.600-1.640 bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.629,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD piyasalarında negatif seyrin etkisiyle 1.616,75 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi.

Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmada tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.605 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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