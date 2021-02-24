VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

24.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.582 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.582 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.581,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1.582,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 1.589,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.592,50 puana çıktı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün senatodaki sunumunda ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirtmesine karşın küresel pay piyasalarında satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edeceği sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.605 puanın direnç, 1.580 ve 1.555 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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