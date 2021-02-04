VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

04.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.638,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.638,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.637,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.638,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.644,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 ve 1.670 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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