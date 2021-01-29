VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

29.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.585,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.585,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.558,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 altında 1.585,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.563,00 seviyesine kadar gerilemesine rağmen bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.609,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ise hafif gerileyerek 1.604,50 seviyesine indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin küresel piyasalarda satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.570 ve 1.520 puanın destek, 1.620 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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