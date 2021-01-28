VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

28.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.578,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.578,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.577,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 1.578,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 1.597,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.591,00 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasının, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.570 ve 1.520 puanın destek, 1.620 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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