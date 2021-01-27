VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

27.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.644,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.644,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.642,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.644,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün karışık bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.620 seviyelerine kadar gerilese de, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.646,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelere karşın mali teşvik paketine ilişkin beklentilerle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktardı.

Analistler, bununla birlikte bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.630 puanın destek, 1.650 ve 1.680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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