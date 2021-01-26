VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

26.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.638,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.638,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.633,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.638,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 1.642,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.630,00 seviyelerine gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1.644,75 seviyesine çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklere paralel satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.630 ve 1.590 seviyelerinin destek, 1.650 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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