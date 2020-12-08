VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

08.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.473,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.473,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.472,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.473,00 puandan işlem görüyor.

Dün, dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.476,00 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim, Brexit konusundaki belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle küresel ölçekte risk algısının yükseldiğini, ancak devam eden teşvik beklentilerinin satış baskısını törpülediğini söyledi.

Bugün, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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