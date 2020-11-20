VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

20.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.486,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.486,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.485,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.486,00 puandan işlem görüyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları sonrası alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.488,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik teşvik paketi çalışmalarında gözle görülür bir ilerleme kaydedilememesi sebebiyle küresel piyasaların yön arayışında olduğunu söyledi.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu, karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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