VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

17.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.451,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.451,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.449,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 0,3 altında 1.451,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.455,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın salgında artan vaka sayılarıyla birlikte sıkılaştırılan tedbirlerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Aşı haberleri ve teşvik beklentileriyle birlikte piyasalarda sektör bazlı fiyatlamaların derinleştiğine dikkati çeken analistler, hizmet, ulaştırma ve finans sektörü hisselerinde alımların etkisini artırırken, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde ise kar satışlarının daha etkili olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.487 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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