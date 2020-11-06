VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

06.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.288,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.288,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.286,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında, 1.288,00 puandan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.293,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.295,50 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de 59. başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı eyaletlerde sonucu mahkemeye taşıyabileceği açıklamasının, konunun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdiğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.265 puanın destek, 1.292 ve 1.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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