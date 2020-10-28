VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.263 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.263 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.260,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.263 puandan işlem görüyor.

Dün gün içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.269 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının neden olduğu tedirginlik ve ABD'deki teşvik paketi beklentilerine ilişkin belirsizliklerle dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Yurt içinde, bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

VİOP'ta bugün işlemler, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.275 seviyesinin direnç, 1.250 puanın ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan