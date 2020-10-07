VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

07.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:45
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.282,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.282,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.277,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.282,00 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 1.286 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürdü.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin görüşmeleri seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizliklerle risk algısının arttığını söyledi.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirttiğine dikkati çeken analistler, bu gelişmelerin küresel piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Analistler, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğuna değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin direnç, 1.270 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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