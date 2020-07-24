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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 134.500 seviyesinde dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
24.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:39

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 134.500 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.175 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 825 puan altında, 134.500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 135.325 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında ABD borsalarına paralel 134.600 seviyesine kadar gerilemişti.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin destek, 135.500 ve 137.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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