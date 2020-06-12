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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 125.500 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
12.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:08

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 125.500 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.125 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 900 puan altında, 125.500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 126.400 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle 125.100 puana kadar geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleri sonrası dünya borsalarında başlayan düşüş eğiliminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga olabileceği endişeleri ile hızlandığını bildirdi.

Ekonomilerdeki hızlı toparlanma beklentilerinin azalması ile dün ABD borsalarında görülen yüzde 6'yı aşan değer kayıpları sonrası bugün daha dengeli bir piyasa izlenebileceğini aktaran analistler, yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 122.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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