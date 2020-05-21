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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 117.900 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
21.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:46

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 117.900 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.650 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 125 puan altında, 117.900 seviyesinde işlem görüyor.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 118.025 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 118.250 puana çıktı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine yönelik endişelerin, şimdilik sınırlı da olsa küresel piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün açıklanacak verilerin yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Bugünkü yoğun veri ve haber trafiğinin etkisiyle piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 ve 119.400 seviyelerinin direnç, 116.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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