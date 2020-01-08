VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

08.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:50

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 düşüşle 137.400 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en düşük 136.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.400 puan altında, 137.400 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 138.800 puandan tamamladı.

Analistler, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından, artan jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların negatif seyrettiğini bildirdi.

İran, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenledi.

Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalardaki panik havasını engellese de yatırımcıların güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına yöneldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın saldırısı ile ilgili bugün yapacağı açıklamalar ile Avrupa ve ABD'deki veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.500 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 135.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA