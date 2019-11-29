VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

29.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:40

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 133.200 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 133.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 133.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA