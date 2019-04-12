Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 121.100 puandan başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 121.100 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan altında 121.100 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 değer kaybıyla 121.850 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA