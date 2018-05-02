Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,6 azalışla 128.500 puandan başladı.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 400 puan altında 128.900 seviyesinde dengelendi.

Pazartesi günü, 127.725 - 133.600 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,7 azalışla 129.300 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Avro Bölgesi büyüme, işsizlik oranı ve imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 132.500 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.