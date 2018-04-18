Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 133.300 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan altında 133.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü, yüzde 1,31 azalışla 133.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ile gündeme gelen erken seçim tartışmalarının piyasaların gündemine yerleştiğini belirterek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.200 ve 132.500 seviyelerinin destek, 136.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.