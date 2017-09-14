Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 134.000 seviyesinden başladı.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında 134.000 seviyesinde dengelendi.



Dün, döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle satış ağırlıklı seyrini ikinci güne taşıyan endeks kontratı, günü yüzde 0,89 azalışla 134.150 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası kararları ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 ve 132.800 seviyelerinin destek, 135.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.