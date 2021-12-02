VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.040 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.049,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.040,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 2.036,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kazançlarını kısmen geri vererek 2.032,50 puana indi.

Küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla yön arayışı sürüyor.

Dün, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, yüksek enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yinelerken, ABD'de ilk Omicron varyantının görülmesi risk algısını artırdı.

Fed'in Bej Kitap raporunun dün yayımlanan kasım sayısında da ABD ekonomisinin ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtilirken, şirketlerin fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği, geniş kapsamlı girdi maliyetli artışlarının yaşandığı vurgulandı.

Analistler, artan enflasyon baskısı sonrası Fed'in beklenenden daha hızlı şekilde varlık alımlarını sonlandırması ve tahminlerden önce faiz artırabileceğine yönelik fiyatlamaların piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.075 puanın direnç, 2.030 ve 2.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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