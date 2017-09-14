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Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Açıldı

Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta 134.000 puana geriledi.

Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Açıldı

Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta 134.000 puana geriledi.

Kaynak: Dunya.com