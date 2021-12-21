VİOP'ta, döviz kontratlarında fiyat limiti değişikliği

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören dolar/TL, avro/TL, Rus Rublesi/TL ve Çin yuanı/TL vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını bugün için yüzde 80'e çıkardı.

Borsa İstanbul AŞ'nin VİOP'ta gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "VİOP'ta işlem gören dolar/TL, avro/TL, Rus Rublesi/TL ve Çin yuanı/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için yüzde 80'e çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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