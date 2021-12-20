VİOP'ta, Çin yuanı/TL kontratlarında fiyat limiti değişikliği - Haberler Ekonomi
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VİOP'ta, Çin yuanı/TL kontratlarında fiyat limiti değişikliği

VİOP'ta, Çin yuanı/TL kontratlarında fiyat limiti değişikliği
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını bugün için yüzde 20'ye çıkardı.

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını bugün için yüzde 20'ye çıkardı.

Borsa İstanbul AŞ'nin VİOP'ta gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "VİOP'ta işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10'luk üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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