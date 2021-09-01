Vinterviken Filmi
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Vinterviken, Elisabeth ve John-John adındaki iki gencin aşk hikayesini konu ediyor. Aynı şehirde büyüyen Elisabeth ve John-John'ın birbirlerinden oldukça farklı olan ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarda bir hayatı vardır. Ancak lisede aynı sınıfa denk gelmeleriyle ikisinin hayatı birbirine geçer.
Yönetmen: Alexis Almström
Senaryo: Dunja Vujovic, Mats Wahl
Oyuncular: Magnus Krepper, Marika Lagercrantz, Simon Mezher, Albin Grenholm, Loreen, Mustapha Aarab, Elsa Öhrn, Jonay Pineda Skallak, Elsa Bergström Terent, Otto Hargne, Pär Boman, Andreas Gauffin, Mikael Örjansberg
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Vinterviken
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İsveç
Orijinal Dili: İsveççe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 08.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com