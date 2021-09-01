Vinterviken Filmi
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Vinterviken Filmi

Vinterviken Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Vinterviken filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vinterviken filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Vinterviken, Elisabeth ve John-John adındaki iki gencin aşk hikayesini konu ediyor. Aynı şehirde büyüyen Elisabeth ve John-John'ın birbirlerinden oldukça farklı olan ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarda bir hayatı vardır. Ancak lisede aynı sınıfa denk gelmeleriyle ikisinin hayatı birbirine geçer.

Yönetmen: Alexis Almström

Senaryo: Dunja Vujovic, Mats Wahl

Oyuncular: Magnus Krepper, Marika Lagercrantz, Simon Mezher, Albin Grenholm, Loreen, Mustapha Aarab, Elsa Öhrn, Jonay Pineda Skallak, Elsa Bergström Terent, Otto Hargne, Pär Boman, Andreas Gauffin, Mikael Örjansberg

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Vinterviken

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İsveç

Orijinal Dili: İsveççe

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 08.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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